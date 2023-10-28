Бавария уничтожила Дармштадт в матче с тремя удалениями

В матче девятого тура немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле принимала Дармштадт.

Команда Томаса Тухеля уже на 4-й минуте осталась в меньшинстве. За грубый фол арбитр матча удалил Киммиха. Однако на 21-й минуте составы уравнялись, а под занавес тайма Маглица оставил в меньшинстве уже гостей.

Все голы команды оставили на второй тайм, в котором состоялась настоящая голевая феерия. Хет-трик на счету Кейна, дублями отличились Сане и Мусиала, а еще один гол забил Томас Мюллер. Итоговые 8:0 в полной мере отразили тотальный перевес мюнхенской команды на поле во втором тайме.

Добавим, что в этой игре на поле после 10-месячного перерыва вернулся голкипер Баварии Мануэль Нойер.

Отметим, что это первый матч в истории Бундеслиги с тремя удалениями в первом тайме.

Бавария — Дармштадт — 8:0

Голы: 1:0 — Кейн 51, 2:0 — Сане 56, 3:0 — Мусиала 60, 4:0 — Сане 64, 5:0 — Кейн 69, 6:0 — Мюллер 71, 7:0 — Мусиала 76, 8:0 — Кейн 88.

Удаления: Киммих 4 — Гьясула 21, Маглица 41.

Бавария вышла на первое место в Бундеслиге, однако Байер свой матч сыграет завтра.