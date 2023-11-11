ВИДЕО. Месси посвятил Золотой мяч болельщикам Интер Майами

Сегодня состоялся товарищеский матч «Noche d'Or» между Интер Майами и Нью-Йорк Сити. Игра прошла в Форт-Лодердейле на арене «Драйв Пинк Стэдиум».

Перед началом матча Лионель Месси вышел на поле по ковровой дорожке держа в руках Золотой мяч. Аргентинец произнес речь перед всем стадионом, в которой поблагодарил болельщиков и сказал, что посвящает эту награду им.

THE GR8TEST 🐐



Felicidades, Messi 👏 pic.twitter.com/xA0CniIBKU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

Атмосфера на стадионе была невероятной. Месси выступал при выключенном освещении на всем стадионе, лишь один луч света падал на футболиста. После его выступления все болельщики отблагодарили его овациями. Аплодировали аргентинцу не только болельщики его клуба, но и также фанаты Нью-Йорк Сити.

Gracias Leo, gracias Miami 🩷🖤 Nos vemos el próximo año! pic.twitter.com/LoqEWZ48WX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

После тожественной части команды провели матч. Конечно же, отличным завершением этого вечера мог стать гол Месси, но он к сожалению, не отметился, а его команда проиграла.

Нью-Йорк Сити открыл счет на 44-ой минуте, а в самом начале второго тайма, на 47-ой минуте, гости удвоили преимущество. На это Интер Майами сумел ответить лишь одним голом Робби Робинсона после передачи Серхио Бускетса. Месси провел на поле весь матч.

Busquets puts Robinson in behind the back line for our first goal of the night 👏👏#MIAvNYCFC | 1-2 pic.twitter.com/ecfnXUYqla — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

Напомним, что Интер Майами не сумел пробиться в Финальную серию МЛС, поэтому клубу до начала следующего сезона в феврале стоит довольствоваться товарищескими матчами. Ранее команда собиралась отправится в Китай, где хотела провести две товарищеские игры, но их визит был отменен.