Турне Интер Майами по Китаю отменили. Почему это плохо для Месси

Американский клуб «Интер Майами» не поедет в турне по Китаю, сообщает ESPN.

Интересно, что только 17 дней назад состоялся анонс визита американской команды в эту страну.

Отмена связана со смертью премьера Китайского Государственного совета Ли Кэцяна.

Клуб МЛС должен был провести матчи с китайскими командами «Циндао Хайнью» 3 ноября и «Чэнду Жунчэн» 8 ноября.

Несмотря на отмену турне по Китаю, “Интер Майами” все еще надеется расширить свое глобальное присутствие и провести матчи перед своими болельщиками со всего мира. В клубе заявили, что в будущем команда точно посетит эту страну.

Источник пишет, что из-за отмены турне проблемы могут возникнуть у капитана команды Лионеля Месси. Матчи в Китае должны были предоставить ему игровую практику перед отборочными матчами на Чемпионат мира 2026, но теперь у него такой возможности не будет.