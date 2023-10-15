Месси вместе с Интер Майами едет в Китай

Интер Майами объявил, что в начале ноября отправятся в свой первый зарубежный тур по Китаю.

Команда примет участие в двух товарищеских матчах против клубов китайской Суперлиги. 5 ноября на Молодёжном футбольном стадионе Циндао они сыграют с Циндао Хайню, а 8 ноября в спортивном парке Финикс Хилл – с Чэнду Жунчэн.

China Bound ✈️🇨🇳



This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!



Find out all the details: https://t.co/BKSU9F19LL pic.twitter.com/5fH089htih — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2023

Коммерческий директор клуба сказал, что рад положительным изменениям в клубе.

«Мы очень рады продолжать расширять глобальное присутствие нашей команды, которое позволяет нам играть перед фанатами со всего мира. Это возможность поделиться нашей любовью, поскольку мы охватываем новую аудиторию и представляем себя в новых странах. Мы с нетерпением ждем начала этой поездки».

Спортивный и главный футбольный директор Интер Майами Крис Хендерсон добавил, что эта поездка будет прекрасной возможностью подготовиться к следующему сезону.

«Это будет прекрасная возможность продолжения развития нашей кампании 2023 года, в которой мы завоевали наш первый трофей. Мы воспользуемся этим, как возможностью начать подготовку к 2024 году, поскольку мы надеемся улучшить результаты прошлого сезона».

Текущий сезон Интер Майами в МЛС подходит к концу на следующей неделе из-за того, что команда не смогла выйти в плей-офф финальной серии. Команда проведет свои последние два матча против Шарлотт на следующей неделе. Домашний матч состоится в среду, а выездной в субботу. Поездка в Китай также окажется полезной для Лионеля Месси, поскольку он стремится оставаться в форме к отборочным матчам Чемпионата мира, которые пройдут во второй половине ноября.