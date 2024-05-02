Дзанетти прокомментировал один из главных трансферных слухов вокруг Интера

Вице-президент миланского Интера Хавьер Дзанетти подвел чёрту под триумфальным для «нерадзурри» сезоном и в том числе посмотрел в сезон будущий, а именно оценил трансферные слухи, которые строятся вокруг его команды.

В последнее время с Интером был тесно связан нападающий Болоньи Джошуа Зиркзе. Один из боссов «нерадзурри» оценил эти слухи, не сказав трансферу голландца нет, но и не сказав, что клуб работает над ним:

«Зиркзее – действительно чемпион. Мы говорим о молодом, талантливом, умном, очень сильном физически игроке. Такой, как он был бы полезен любой команде, чтобы забивать важные голы. Если возможность трансфера предоставится, мы, возможно, подумаем над ею», – сказал Дзанетти в разговоре с Radio Serie A.

Ранее сообщалось, что в контракте 22-летнего вингера прописана клаусула в размере 40 миллионов евро и Интер – один из претендентов на то, чтобы её активировать.