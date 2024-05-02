"Н***й бокс, это уже какая-то х***я". Отец Хэйни взбешен положительным допинг-тестом Гарсии

Билл Хэйни, отец чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девина Хэйни (31-1, 15 КО), гневно прокомментировал информацию о положительных тестах бойца первого полусреднего веса Райана Гарсии (24-1, 20 KO) на допинг. Слова Хэйни-старшего приводит журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что Гарсия сдал положительный допинг-тест, который обнаружил в его организме запрещенное вещество остарин перед его боем против Хэйни.

“Вы пытаетесь навредить моему ребенку. Мы играли честно. К черту бокс, это уже не бокс а какая-то х***я. Я пришел с улицы. Ты боишься драться с Девином на равных условиях. Я чувствую себя облажавшимся из-за этого. Нас на****али", - сказал Билл Хэйни.

Сам “Флеш" заявил, что он никогда в жизни не принимал стероиды. Боксер отмечает, что победил Хэйни честно и справедливо.

Напомним, что Гарсия выиграл раздельным решением судей, он трижды отправлял соперника в нокдаун по ходу поединка.