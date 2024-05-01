Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года
В рамках шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА состоится поединок Индианой Пэйсерс и Милуоки Бакс. Встреча пройдет в Индианаполисе в ночь на пятницу, 3 мая. Начало игры запланировано на 00:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
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Индиана Пэйсерс
Индиана ведет в серии и может в следующей домашней игре оформить выход в следующий раунд. Лидерами Пэйсерс на площадке выступают Паскаль Сиакам и Тайриз Халибертон, за счет которых команды и добилась текущего преимущества. К слову, Халибертон имеет проблемы со спиной, но должен быть готов к этому поединку. Индиана могла закрыть серию еще в прошлом, пятом матче, но провалила середину поединка, позволив сопернику добыть вторую победу.
Милуоки Бакс
Милуоки еще перед плей-офф столкнулся с серьезными проблемами, когда в конце регулярного чемпионата травму получил лидер команды Яннис. На этом неудачи не закончились, ведь два последних матча с Индианой тоже из-за повреждения пропустил Дэмиан Лиллард, который в отсутствии грека взял на себя функции лидера. В связи с вышеперечисленными факторами шансы Бакс на выход в следующий раунд кажутся ничтожно малыми.
Интересные факты и личные встречи
- Индиана на своей площадке выиграла семь последних матчей.
- Бакс имеют отвратительную статистику гостевых матчей, где проиграли пять раз кряду.
- Пэйсерс во всех домашних матчах в этом сезоне обыграли Милуоки.
Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс Прогноз
Этот матч с большой долей вероятности станет заключительным в противостоянии этих команд. Кто знает как бы сложилась эта серия если бы Яннис был здоров, однако сейчас шансов у Бакс практически не осталось. Ставлю на индивидуальный тотал Пэйсерс больше 111 очков.
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