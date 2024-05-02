"Это шутка", - главный тренер Манчестер Юнайтед о распродаже состава

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг сообщил, что Манчестер Юнайтед не собирается продавать большую часть состава.

"Мы не собираемся продавать основную часть команды, это шутка. Как и каждое лето, 200 игроков интересуют "Юнайтед", а мы продаем всех игроков нашей команды. Вы делаете все заголовки, и это требует ответственности за то, как вы делаете такие заголовки", - заявил наставник Красных дьяволов.

Напомним, была информация, что Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по большинству игроков своего основного состава в этом летнем трансферном окне, за исключением некоторых молодых талантов.

Новое руководство клуба рассматривает гибкий подход к трансферам, учитывая финансовые трудности и потерю доходов от Лиги Чемпионов УЕФА.

К слову, Манчестер Юнайтед определился с ценником на своего опального вингера. Заинтересованность к вингеру присутствует со стороны топовых европейских клубов, в том числе Ювентуса. Гринвуд, как сообщалось ранее, может стать частью сделки по центральному защитнику туринцев Глейсону Бремеру.