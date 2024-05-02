Манчестер Юнайтед определился с ценником на своего опального вингера

После обвинений в изнасиловании вингер Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд отправился в аренду в испанский Хетафе, и многое указывает на то, что в будущем 22-летнего игрока мы не увидим на «Олд Траффорд».

Так, согласно Football Insider, боссы «манкунианцев» дали понять представителям Гринвуда, что они могут искать своему клиенту новый клуб, а если таковой найдется, то за игрока он должен будет выплатить как минимум 40 миллионов фунтов.

Заинтересованность к вингеру присутствует со стороны топовых европейских клубов, в том числе Ювентуса. Гринвуд, как сообщалось ранее, может стать частью сделки по центральному защитнику туринцев Глейсону Бремеру.

Деньги, вырученные за продажу 22-летнего вингера, в Манчестер Юнайтед намерены сразу реинвестировать в капитальное обновление состава, которое грядущим летом планируется на «Олд Траффорд».