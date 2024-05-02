Рангник рассказал, почему отказался от предложения Баварии

Одним из главных претендентов на пост главного тренера Баварии был Ральф Рангник, но, как сегодня стало известно, специалист отказался от работы в Мюнхене в пользу должности в австрийской национальной команде. Теперь слово взял сам тренер, который рассказал, почему так поступил.

Специалист признался, что это решение не является отказом от Баварии, а послужит в пользу сборной Австрии:

«Я всем сердцем болею за австрийскую команду. Эта задача доставляет мне невероятное удовольствие, и я полон решимости успешно продолжить выбранный нами путь. Я хотел бы подчеркнуть, что это не отказ от Баварии, а решение в пользу моей команды и наших общих целей. Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти там как можно дальше!», – сказал Рангник в разговоре с пресс-службой Австрийского футбольного союза.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Австрии проведет 17 июня против Франции. Команда Рангника на групповом этапе также сыграет против команд Нидерландов и Польши.