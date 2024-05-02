Звезда Лестера отказывается продлевать контракт, чем может воспользоваться один из лидеров АПЛ

В нынешнем сезоне нападающий Лестера Келечи Ихеаначо растерял статус основного в стане «лис», и поэтому задумался о том, чтобы сменить клубную прописку, чего он не делал аж семь лет.

Как сообщаетFootballInsider, нигерийский форвард отклонил предложение клуба о продлении контракта, который истекает уже грядущим летом. Но, долго без клуба он не будет, так как он уже имеет предложения от клуба АПЛ.

Несмотря на не совсем впечатляющий сезон, Ихеаначо хочет забрать к себе Астон Вилла, как дублёра для Олли Уоткинса. Сейчас эту роль выполняет Джон Дюран.

Для «виллианов» «красть» игроков у Лестера не является чем-то новым, так как минувшим летом клуб из Бирмингема переманил к себе Юри Тилеманса, который вполне пришелся ко двору публике на «Вилла Парк».

Ихеаначо в нынешнем сезоне провел 25 матчей за новоиспеченного победителя Чемпионшипа, забил шесть голов и отдал три ассиста.