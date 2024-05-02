Санчо и Боруссия на высоте. WhoScored назвал команду игровой недели в Лиге Чемпионов

WhoScored назвал свою версию команды прошедшей игровой недели в Лиге Чемпионов. На этой неделе состоялись четыре первых матча в рамках полуфинала турнира.

Лучшим игроком первых полуфинальных матчей был признан вингер Боруссии Дортмунд Джейдон Санчо. Его выступление в матче с ПСЖ (1:0) оценили в 8.74 балла. Англичанин не отметился результативными действиями в игре с парижанами, но провел очень сильный матч, внеся важную лепту в победу своей команды.

Стоит отметить, что в команду недели вошли сразу четыре одноклубника Санчо: Грегори Кобель, Матс Хуммельс, Иан Матсен и Нико Шлоттербек.

Ответные матчи, по итогам которых определятся финалисты Лиги Чемпионов, пройдут 7 и 8 мая.