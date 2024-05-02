В Ман Юнайтед не рассчитывают на скандального вингера, несмотря на возможный уход тен Хага

Одним из условий, при котором вингер Джейдон Санчо мог вернуться в Манчестер Юнайтед летом, называлось уход Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Но, кажется, после аренды в дортмундскую Боруссию англичанин вряд ли вернется на «Олд Траффорд».

Как сообщает ESPN, вне зависимости от того, кто будет тренером Манчестер Юнайтед в следующем сезоне, клуб рассчитывает, что 24-летний вингер покинет команду в летнее трансферное окно. Оставить у себя игрока хочет Боруссия, но сообщается, что «шмели» не смогут выполнить финансовые требования как и клуба, так и игрока.

Возможна и повторная аренда Санчо, но для Манчестер Юнайтед более предпочтительным вариантом было бы продать игрока, чтобы отбить большую часть денег, потраченных на него.

Летом покинуть стан «красных дьяволов» может ещё один опальный игрок – Мейсон Гринвуд, и боссы клуба уже озвучили ценник на него.