8 октября состоялся матч 8-го тура Лиги 1 между клубами «Ренн» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан.

Голами за гостей отличились Витинья (32 мин), Ашраф Хакими (36 мин) и Рандаль Коло Муани (58 мин). За «Ренн» отличился Амин Гуири (56 мин).

На 86-й минуте Килиан Мбаппе, лидер столичной команды, получил очень хороший шанс отличиться. Нападающий убежал от защитника и вратаря, но, оказавшись перед воротами, пробил по мячу над перекладиной, не забив в пустые ворота.

Интересно, что Килиан впервые с 2021 года не забил за ПСЖ в 4 поединках подряд.

Видеообзор матча Ренн - ПСЖ - 1:3

ВИДЕО. Как он не попал? Мбаппе не забил в пустые ворота в поединке Ренн – ПСЖ