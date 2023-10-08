ПСЖ в гостях одолел Ренн

В рамках восьмого тура французской Лиги 1 Ренн принимал на своем поле столичный ПСЖ. Команды подходили к этому поединку находясь по соседству в турнирной таблице.

Гости в качестве фаворита начали острее и заслуженно добились успеха. В середине первого тайма парижане забили два мяча. Их авторами стали Витинья и Ашраф Хакими. В начале второй половины встречи интригу вернул Амин Гуири, но уже через несколько минут ПСЖ усилиями Коло-Муани сделал счет 1:3. Еще через пару минут гол нападающего гостей отменили из-за офсайда.

В итоге подопечные Луиса Энрике уверенно довели матч до победы.

Ренн — ПСЖ — 1:3

Голы: 0:1 — Витинья 32, 0:2 — Хакими 36, 1:2 — Гуири 56, 1:3 — Коло-Муани 58.

После этого поединка ПСЖ остается на третьей строчке, а Ренн с 11-ю очками в активе разместился на восьмой позиции.