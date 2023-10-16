Верратти назвал клуб, где заверши карьеру
Новости футбола Сегодня, 05:21
Верратти назвал клуб, где заверши карьеру
Марко Верратти, полузащитник катарского клуба "Аль-Араби", поделился своими планами о завершении карьеры.
Он заявил, что верит, что перед уходом из футбола он вернется домой, чтобы сыграть за "Пескару". Игрок сборной Италии выразил желание сделать это для своей семьи и друзей.
Верратти признался, что в последнее время он регулярно следит за матчами команды по телевизору.
Марко Верратти был официально объявлен игроком "Аль-Араби" 13 сентября. Ранее он выступал за "ПСЖ". В прошлом сезоне он провел за французский клуб 38 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 40 млн.
Интересно, что футболист ни разу не выступал в элитном чемпионате Италии.
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