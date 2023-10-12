Верратти назвал причину ухода из ПСЖ

Хавбек сборной Италии и катарского "Аль-Араби" Марко Верратти вспомнил о том, по какой причине ушел из французского ПСЖ.

По словам итальянского футболиста, он принял такое решение после беседы с новым главным тренером команды Луисом Энрике. Как известно, испанец пришел в ПСЖ минувшим летом и провел кадровую чистку.

"Я говорил с Луисом Энрике, и он сказал мне, что я не входил в его планы. Я уважаю его как тренера и ценю его открытость.

Он сказал мне, что хочет полностью изменить команду. Я провел 11 лет в "ПСЖ", но он хотел чего-то нового. Я верю, что ничего не происходит случайно", - приводит слова Верратти журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Марко Верратти играл в составе парижан с 2012 года. В прошлом сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, стоимость игрока по состоянию на сейчас составляет 40 млн евро.