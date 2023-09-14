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Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 00:23
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе

Итальянский полузащитник Марко Верратти перешел в катарский «Аль-Араби».

ПСЖ получил за своего многолетнего лидера 45 миллионов евро. Соглашение итальянца с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Отметим, что Верратти играл за парижан с 2012 года.

О переходе опытного футболиста высказался лидер ПСЖ Килиан Мбаппе. Он пожелал ему успехов на новом месте работы и выразил сожаление, что он ушел.

“Восхитительный игрок и человек. Было честью быть рядом с тобой все эти годы. Это было огромным удовольствием. Твое время здесь никогда не будет забыто и пренебрежено. Ты один из лучших игроков, которых я видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать по тебе”, - сказал он.

По предварительным данным, в арабском клубе Верратти будет зарабатывать около 30 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Верратти провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Минувшим летом слухи связывали его с переходом в один из клубов Саудовской Аравии, однако в итоге итальянец перебрался в клуб из другой арабской страны.

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