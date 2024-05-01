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Богемиан – Шемрок Роверс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Богемианс - Шемрок Роверс прогноз thesun.ie
Богемианс Богемианс
Премьер-дивизион Ирландия 03 мая 2024, 14:45 Богемианс - Шемрок Роверс
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Ирландия, Phibsborough, Dalymount Park
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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В пятницу, 3 мая, в матче 13-го тура Премьер-лиги Ирландии Богемиан дома сыграет против Шемрок Роверс. Начало матча в 20:45 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Богемиан

По результатам 12 туров Богемиан набрал 19 очков и расположился на четвертом месте Премьер-лиги Ирландии. “Цыгане” отстают от Дерри Сити, который занимает третье место, на три очка, и при этом имеют один матч в запасе. Богемиан закономерно считается одним из основных претендентов на выход в еврокубки, но предыдущий тур обернулся для него сенсацией – поражение 0:2 от Дандолка, которій занимает последнее место. Однако перед этим Богемиан имел серию из трех побед подряд.

Шемрок Роверс

Чемпионы Ирландии четырех последних лет не очень удачно стартовали в текущем сезоне. Шемрок Роверс подходит к этому матчу на втором месте, а лидирует сенсационный Шелбурн, который набрал на два очка больше. После неудачного старта бело-зеленые быстро сумели исправиться. В предыдущем туре Шемрок Роверс разгромил Дрогеда Юнайтед со счетом 4:0, а перед этим были две ничьих кряду: 1:1 против Гэлвэй Юнайтед и 0:0 против Шелбурна.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 7-м туре текущего сезона Шемрок Роверс обыграл Богемиан со счетом 3:1.
  • Богемиан не может обыграть Шемрок Роверс с ноября 2021 года.

Прогноз на матч Богемиан – Шемрок Роверс

Шемрок Роверс – фаворит, но сохранить ворота сухими будет тяжело. Моя ставка – забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.8
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