Богемиан – Шемрок Роверс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года
В пятницу, 3 мая, в матче 13-го тура Премьер-лиги Ирландии Богемиан дома сыграет против Шемрок Роверс. Начало матча в 20:45 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.
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Богемиан
По результатам 12 туров Богемиан набрал 19 очков и расположился на четвертом месте Премьер-лиги Ирландии. “Цыгане” отстают от Дерри Сити, который занимает третье место, на три очка, и при этом имеют один матч в запасе. Богемиан закономерно считается одним из основных претендентов на выход в еврокубки, но предыдущий тур обернулся для него сенсацией – поражение 0:2 от Дандолка, которій занимает последнее место. Однако перед этим Богемиан имел серию из трех побед подряд.
Шемрок Роверс
Чемпионы Ирландии четырех последних лет не очень удачно стартовали в текущем сезоне. Шемрок Роверс подходит к этому матчу на втором месте, а лидирует сенсационный Шелбурн, который набрал на два очка больше. После неудачного старта бело-зеленые быстро сумели исправиться. В предыдущем туре Шемрок Роверс разгромил Дрогеда Юнайтед со счетом 4:0, а перед этим были две ничьих кряду: 1:1 против Гэлвэй Юнайтед и 0:0 против Шелбурна.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В 7-м туре текущего сезона Шемрок Роверс обыграл Богемиан со счетом 3:1.
- Богемиан не может обыграть Шемрок Роверс с ноября 2021 года.
Прогноз на матч Богемиан – Шемрок Роверс
Шемрок Роверс – фаворит, но сохранить ворота сухими будет тяжело. Моя ставка – забьют обе команды.
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