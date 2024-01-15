Ванда Нара заявила, что до нее через матрас Икарди прошло 200 женщин

37-летняя аргентинская модель Ванда Нара, которая является женой 30-летнего форварда Галатасарая Мауро Икарди, рассказала о похождениях своего мужа до начала их отношений:

"Через матрас Икарди прошло 200 женщин, но после меня это было полное разрушение. Они больше никогда его не использовали...

Я помню боль в теле на следующий день, потому что я не привыкла отдавать все в постеле. Я принимал ибупрофен каждые четыре часа.

Ванда рассказала, что на момент их встречи у Икарди было четыре телефона для женщин, но вскоре она от них избавилась.

“Их было четыре, потому что он разделил женщин по континентам. Это безумие. Один из них был ”хорошим", ему звонили директора клубов. Остальные были для женщин.

Я посмотрел в одну сторону, посмотрел в другую и бросил их в воду. Потом он начал поднимать все подушки, искать телефоны. Я даже помогала ему, но он их так и не нашел", - цитирует Ванду The Sun.

Отметим, что Ванда не только жена Икарди, но и его агент. Летом Икарди подписал постоянный контракт с Галатасараем, проведя в клубе год в аренде. Аргентинский форварда провел великолепный сезон, забив 17 голов в 27 матчах.

Галатасарай занимает второе место в высшем дивизионе Турции, отставая от Фенербахче на пять очков и имея игру в запасе.