Французский защитник ПСЖ может пропустить Чемпионат Европы из-за травмы

Защитник ПСЖ Люка Эрандес может пропустить остаток сезона и Чемпионат Европы по футболу, который пройдет летом 2024 года.

Как сообщает издание La Parisien, у футболиста подозревают разрыв крестообразных связок, МРТ проведут в четверг, 2 мая. Если диагноз подтвердится, то француз уже не сыграет в текущем сезоне, а также пропустит чемпионат Европы в составе сборной Франции.

Напомним, что ПСЖ и Боруссия в Дортмунде сыграли в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА. В конце первого тайма для парижской команды для команды Луиса Энрике произошло еще одно неприятное событие. Защитник парижан Лукас Эрнандес не смог продолжить матч из-за повреждения и попросил замену. Вместо француза на поле вышел Лукас Беральдо.

В этом сезоне 28-летний защитник сыграл 41 матч во всех турнирах, забив два гола и отдал столько же результативных передач.