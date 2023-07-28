"Галатасарай" купил звездного нападающего ПСЖ

Пресс-служба “Галатасарая” на официальном сайте объявила о выкупе трансфера аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди.

Турецкий клуб, по некоторым данным, заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Икарди играл за “Галатасарай” на правах аренды. Он провел за клуб из Стамбула 26 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Икарди перешел в ПСЖ в сентябре 2019 года из “Интера" на правах аренды. Спустя год французский клуб выкупил трансфер форварда за 50 миллионов евро. Всего он провел за парижский клуб 92 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.

Икарди с 2013 по 2018 год играл за сборную Аргентины. За аргентинскую национальную команду он сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в прошлом сезоне “Галатасарай” стал чемпионом Турции. Таким образом, клуб из Стамбула завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.