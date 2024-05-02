Неожиданно. Конте готовит второе пришествие в свою бывшую команду АПЛ

Итальянский специалист Антонио Конте имеет за плечами почти четырёхлетний опыт работы в английской Премьер-лиге и несмотря на то, что он уже более года находится без должности, клуб из Туманного Альбиона готов снова позвать его к себе.

Сенсационное известие огласил портал La Repubblica, согласно которому на должность главного тренера Конте снова рассматривает лондонский Челси. Более того, согласно отчёту, уже состоялись первые контакты руководства «пенсионеров» со специалистом.

Сам 54-летний тренер предпочёл бы клуб Серии А, и существовал предметный интерес со стороны Милана и Наполи. Как сообщалось, Конте уже достиг договоренности с неаполитанским коллективом, но более свежая информация гласит нам о том, что босс партенопеийцев Аурелио Де Лаурентис так и не предпринял никаких шагов по приглашению специалиста.

С Челси Конте работал в 2016-2018 годах и вместе с командой стал чемпионом Англии и обладателем местного кубка.