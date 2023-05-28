"Валенсия" на 93-й минуте спаслась от поражения в матче Ла Лиги

В матче 37-го тура чемпионата Испании “Валенсия” на своем поле сыграла вничью с “Эспаньолом” со счетом 2:2.

На 38-й минуте счет открыл Диего Лопес, но вскоре равновесие восстановил Сесар Монтес. В начале второго тайма гостей вперед вывел Мартин Брэйтуэйт. В компенсированное время хозяев от поражения спас гол Самуэла Лино.

“Валенсия”, набрав 41 очко, вышла на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Эспаньол" с 36 очками остался в зоне вылета на 19-м месте.

“Валенсия” – “Эспаньол” - 2:2 (1:1)

Голы: Лопес, 38 - 1:0, Монтес, 40 - 1:1, Брэйтуэйт, 50 - 1:2, Лино, 90+3 - 2:2

“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Фулькье, 62), Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Тони Лато (Лино, 34), Алмейда, Нико Гонсалес (Дуро, 62), Герра, Клюйверт, Диего Лопес (Кавани, 82).

“Эспаньол”: Пачеко, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Калеро, 90), Монтес, Оливан (Педроса, 67), Денис Суарес (Винисиус Коста, 67), Дардер, Меламед (Брэйтуэйт, 46), Пуадо (Алеиш Видаль, 84), Хоселу.

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