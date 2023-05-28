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"Лацио" вырвал победу над аутсайдером Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:42
"Лацио" вырвал победу над аутсайдером Серии А Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии “Лацио” на своем поле обыграл “Кремонезе” со счетом 3:2.

Победу римскому клубу принесли дубль Сергея Милинкович-Савича и гол Эльсеида Хюсая. За гостей отличились Пабло Гальдамес и Мануэль Ладзари, который забил гол в собственные ворота.

“Лацио”, набрав 71 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов. “Кремонезе” с 24 очками остался на 19-м месте и вылетел в Серию В.

“Лацио” – “Кремонезе” - 3:2 (2:0)
Голы: Хюсай, 4 - 1:0, Милинкович-Савич, 37 - 2:0, Гальдамес, 54 - 2:1, Ладзари, 58 (автогол) - 2:2, Милинкович-Савич, 89 - 3:2

“Лацио”: Проведель, Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 80), Луис Альберто (Башич, 90), Весино, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Раду, 90), Педро (Фелипе Андерсон, 60), Иммобиле.

Кремонезе”: Сарр, Серникола, Бьянкетти, Феррари, Лочошвили (Васкес, 77), Валери (Куальята, 68), Мейте, Гальдамес (Кастаньетти, 68), Пикель, Чиофани (Буонаюто, 59), Тсаджу.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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