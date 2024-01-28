Упал с лестницы. Матч Серии А прерывали из-за неприятного проишествия

Матч 22-го тура Серии А между Монцой и Сассуоло был остановлен на несколько минут из-за инцидента с участием одного из болельщиков нероверди, приехавшего поддержать свою команду.

В районе 62-й минуты главный арбитр получил уведомление от судейской бригады о том, что на трибунах возникла проблема. Дело в том, что болельщик Сассуоло упал с лестницы, и ему потребовалась немедленная медицинская помощь.

Бригада скорой помощи прибыла оперативно и начала оказывать помощь фанату, а игра была остановлена на пять минут. Пострадавшего доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Согласно последней информации, фанат Сассуоло находится в сознании, его состояние стабильно и не опасно для жизни.

Сам матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Монца занимает 12-ю строчку в таблице Серии А. Сассуоло на 15-й позиции.

Ранее мы сообщали, что матч 1/16 финала Кубка Англии между Вест Бромвичем и Вулверхэмптоном был остановлен из-за беспредела на трибунах, который устроили болельщики команд.