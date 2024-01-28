ВИДЕО. Матч Кубка Англии останавливали из-за насилия на трибунах
Матч 1/16 финала Кубка Англии Вест Бромвич - Вулверхэмптон был остановлен из-за драки между болельщиками команд.
Насилие на трибунах вспыхнуло после того, как Матеус Кунья удвоил преимущество Вулвз на 78-й минуте. После этого фанаты начали выяснять отношения на трибунах стадиона Хоторнс.
На видеозаписях с матча можно увидеть, что часть хулиганов прорвалась на поле и продолжила драку там. Полиция и стюарды отчаянно пытались взять ситуацию под контроль, но безуспешно.
Главный арбитр матча Томас Брэмалл принял решение остановить поединок и команды ушли в подтрибунное помещение. После паузы встреча была возобновлена.
28 января будет сыграно еще три матча Кубка Англии. Уотфорд примет Саутгемптон, Ливерпуль - Норвич, а Манчестер Юнайтед приедет в гости к Ньюпорту.