ВИДЕО. Матч Кубка Англии останавливали из-за насилия на трибунах

Матч 1/16 финала Кубка Англии Вест Бромвич - Вулверхэмптон был остановлен из-за драки между болельщиками команд.

Насилие на трибунах вспыхнуло после того, как Матеус Кунья удвоил преимущество Вулвз на 78-й минуте. После этого фанаты начали выяснять отношения на трибунах стадиона Хоторнс.

There’s now riot police at West Brom v Wolves 😳😳

pic.twitter.com/xx2Pi9eWfm — Second Tier podcast (@secondtierpod) January 28, 2024

На видеозаписях с матча можно увидеть, что часть хулиганов прорвалась на поле и продолжила драку там. Полиция и стюарды отчаянно пытались взять ситуацию под контроль, но безуспешно.

Главный арбитр матча Томас Брэмалл принял решение остановить поединок и команды ушли в подтрибунное помещение. После паузы встреча была возобновлена.

28 января будет сыграно еще три матча Кубка Англии. Уотфорд примет Саутгемптон, Ливерпуль - Норвич, а Манчестер Юнайтед приедет в гости к Ньюпорту.