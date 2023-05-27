"Унион" впервые в истории вышел в Лигу чемпионов

В матче 34-го тура чемпионата Германии берлинский “Унион” на своем поле обыграл бременский “Вердер” со счетом 1:0.

Единственный гол в конце матча забил Рани Хедира.

“Унион”, набрав 62 очка, занял четвертое место в Бундеслиге и впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов. “Вердер” с 36 очками финишировал на 13-м месте.

“Унион” – “Вердер” - 1:0 (0:0)

Гол: Хедира, 81 - 1:0

“Унион”: Реннов, Триммель (Юранович, 78), Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 89), Хедира, Хаберер (Михель, 63), Лаидуни (Зегуин, 63), Беккер, Беренс (Сьебатшо, 79).

“Вердер”: Павленка, Штарк, Велькович, Фридль, Бьюкенен (Юнг, 61), Битенкур, Шмидт (Филипп, 24), Шмид, Груев (Динкчи, 86), Фюллькруг, Дукш.

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