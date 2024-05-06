Атлетик Бильбао намерен вернуть своего защитника, на котором заработал 65 миллионов евро

В январе 2018 года защитник Атлетик Бильбао Эмерик Лапорт перебрался в Манчестер Сити за 65 миллионов евро. В столице Басконии о своём дорогостоящем игроке не забывают и намерены вернуть его назад в команду.

Как сообщает Marca, Атлетик Бильбао хочет снова подписать Лапорта, но 30-летнему центральному защитнику нужно понимать, что его оклад в Испании будет куда меньшим, нежели тот, который он сейчас получает в Ан-Насре.

После отданных Манчестер Сити 25 миллионов евро минувшим летом не намерен терять деньги и саудовский клуб, но баски на переход защитника деньги имеют, всё будет зависеть от того как договорятся коллективы.

Примечательно, что Лапорт мог оказаться в Басконии как раз минувшим летом, но финансово выгодное предложение Ан-Насра побудило его отказаться от предложения бывшего клуба.