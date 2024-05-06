«Летом посмотрим, что будет дальше». Тен Хаг высказался о конфликте с Санчо

Зимой Манчестер Юнайтед сослал в аренду в дортмундскую Боруссию вингера Джейдона Санчо, который повздорил с главным тренером «манкунианцев» Эриком тен Хагом. Англичанин в стане «шмелей» заиграл по-новому, и была озвучена возможность его возвращения на «Олд Траффорд». Но, не такой категоричный сам тен Хаг.

Представители «манкунианцев» следят за выступлениями Санчо в Боруссии:

«Мы посещаем, я бы не сказал, что все игры, но мы видели больше игр из Дортмунда, где Джейдон выступал.Мы также встречались с ним, разговаривали с ним во время его пребывания там, так что мы будем продолжать этот процесс. Мы будем постоянно поддерживать с ним контакт и общаться».

А вот на вопрос о их неурядицах нидерландец ответил невнятно: