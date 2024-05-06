Формула 1 2024. Зачет пилотов и Кубок конструкторов

Вчера завершился Гран-при Майами, что является шестым этапом сезона 2024 года в Формуле 1.

Впервые победу одержал Ландо Норрис из Макларен. Это уже второй Гран-при на котором побеждает не действующий чемпион Макс Ферстаппен. Но стоит отметить, что во время спринта в Майами именно нидерландец пришел первым к финишу.

Всего в течении года нас ждет 24 Гран-при, в которых пилоты поборются за чемпионство.

Макс Ферстаппен считается главным фаворитом на победу в текущем сезоне. На данный момент он лидирует в общем зачете после шести этапов. Его партнер по команде Ред Булл Серхио Перес занимает вторую строчку с отставанием в 25 балов.

Третье и четвёртое место заняли пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Пятое и шестое место осталось за Маклареном, где расположились Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

С седьмого по девятое место чередуются пилоты Мерседеса и Астон Мартина, десятку лучших после последнего Гран-при занял Юки Цунода из РБ.

Формула 1 2024 Личный зачет

Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 136 очков Серхио Перес (Ред Булл) — 101 Шарль Леклер (Феррари) — 98 Карлос Сайнс (Феррари) — 85 Ландо Норрис (Макларен) — 83 Оскар Пиастри (Макларен) — 41 Джордж Расселл (Мерседес) — 37 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 33 Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 27 Юки Цунода (РБ) – 14 Лэнс Стролл (Астон Мартин) — 9 Оливер Берман (Феррари) – 6 Нико Хюлькенберг (Хаас) – 6 Даниэль Риккардо (РБ) - 5 Эстебан Окон (Альпин) - 1 Кевин Магнуссен (Хаас) – 1 Александер Албон (Уильямс) - 0 Гуаньюй Чжоу (Заубер) - Пьер Гасли (Альпин) - 0 Валттери Боттас (Заубер) - 0 Логан Сарджент (Уильямс) - 0

*данные по состоянию на 6 мая

Очки начисляются гонщикам, которые попали в топ-10 по результатам гонки. За победу в основной гонке Гран-при можно получить 25 очков, а за десятое место – 1.

Система начисления очков:

1 место – 25

2 место – 18

3 место – 15

4 место -12

5 место – 10

6 место -8

7 место – 6

8 место – 4

9 место – 2

10 место – 1

Также, пилот показавший лучший круг на гонке получает +1 бал, если он финиширует в топ-10.

Также пилоты могут получить дополнительные очки за попадание в топ-8 в спринте. Система распределения очков с 1 по 8 место обратно пропорциональна занятой позиции и выглядит следующим образом: 8-7-6-5-4-3-2-1.

В Кубке конструкторов также без особых сенсаций. Лучшая команда прошлого года – Ред Булл продолжает удерживать первенство и в текущем сезоне. Вторым идут специалисты из Феррари, а третью строчку заняла команда Макларен. Мерседес и Астон Мартин замыкают первую пятерку.

Формула 1 2024 Кубок конструкторов

Ред Булл – 237 Феррари – 189 Маклеран – 124 Мерседес – 64 Астон Мартин – 42 РБ – 19 Хаас – 7 Альпин – 1 Уильямс – 0 Заубер – 0

*данные по состоянию на 6 мая