Формула 1 2024. Зачет пилотов и Кубок конструкторов
Вчера завершился Гран-при Майами, что является шестым этапом сезона 2024 года в Формуле 1.
Впервые победу одержал Ландо Норрис из Макларен. Это уже второй Гран-при на котором побеждает не действующий чемпион Макс Ферстаппен. Но стоит отметить, что во время спринта в Майами именно нидерландец пришел первым к финишу.
Всего в течении года нас ждет 24 Гран-при, в которых пилоты поборются за чемпионство.
Макс Ферстаппен считается главным фаворитом на победу в текущем сезоне. На данный момент он лидирует в общем зачете после шести этапов. Его партнер по команде Ред Булл Серхио Перес занимает вторую строчку с отставанием в 25 балов.
Третье и четвёртое место заняли пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Пятое и шестое место осталось за Маклареном, где расположились Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
С седьмого по девятое место чередуются пилоты Мерседеса и Астон Мартина, десятку лучших после последнего Гран-при занял Юки Цунода из РБ.
Формула 1 2024 Личный зачет
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 136 очков
- Серхио Перес (Ред Булл) — 101
- Шарль Леклер (Феррари) — 98
- Карлос Сайнс (Феррари) — 85
- Ландо Норрис (Макларен) — 83
- Оскар Пиастри (Макларен) — 41
- Джордж Расселл (Мерседес) — 37
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 33
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 27
- Юки Цунода (РБ) – 14
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) — 9
- Оливер Берман (Феррари) – 6
- Нико Хюлькенберг (Хаас) – 6
- Даниэль Риккардо (РБ) - 5
- Эстебан Окон (Альпин) - 1
- Кевин Магнуссен (Хаас) – 1
- Александер Албон (Уильямс) - 0
- Гуаньюй Чжоу (Заубер) -
- Пьер Гасли (Альпин) - 0
- Валттери Боттас (Заубер) - 0
- Логан Сарджент (Уильямс) - 0
*данные по состоянию на 6 мая
Очки начисляются гонщикам, которые попали в топ-10 по результатам гонки. За победу в основной гонке Гран-при можно получить 25 очков, а за десятое место – 1.
Система начисления очков:
- 1 место – 25
- 2 место – 18
- 3 место – 15
- 4 место -12
- 5 место – 10
- 6 место -8
- 7 место – 6
- 8 место – 4
- 9 место – 2
- 10 место – 1
Также, пилот показавший лучший круг на гонке получает +1 бал, если он финиширует в топ-10.
Также пилоты могут получить дополнительные очки за попадание в топ-8 в спринте. Система распределения очков с 1 по 8 место обратно пропорциональна занятой позиции и выглядит следующим образом: 8-7-6-5-4-3-2-1.
В Кубке конструкторов также без особых сенсаций. Лучшая команда прошлого года – Ред Булл продолжает удерживать первенство и в текущем сезоне. Вторым идут специалисты из Феррари, а третью строчку заняла команда Макларен. Мерседес и Астон Мартин замыкают первую пятерку.
Формула 1 2024 Кубок конструкторов
- Ред Булл – 237
- Феррари – 189
- Маклеран – 124
- Мерседес – 64
- Астон Мартин – 42
- РБ – 19
- Хаас – 7
- Альпин – 1
- Уильямс – 0
- Заубер – 0
*данные по состоянию на 6 мая