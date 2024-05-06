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Формула 1 2024. Зачет пилотов и Кубок конструкторов

Новости автоспорта Сегодня, 10:09
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Чемпионская гонка. Общий зачёт Формулы 1 сезона 2024 Фото: twitter.com/F1 / Автор неизвестен

Вчера завершился Гран-при Майами, что является шестым этапом сезона 2024 года в Формуле 1.

Впервые победу одержал Ландо Норрис из Макларен. Это уже второй Гран-при на котором побеждает не действующий чемпион Макс Ферстаппен. Но стоит отметить, что во время спринта в Майами именно нидерландец пришел первым к финишу.

Всего в течении года нас ждет 24 Гран-при, в которых пилоты поборются за чемпионство.

Макс Ферстаппен считается главным фаворитом на победу в текущем сезоне. На данный момент он лидирует в общем зачете после шести этапов. Его партнер по команде Ред Булл Серхио Перес занимает вторую строчку с отставанием в 25 балов.

Третье и четвёртое место заняли пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Пятое и шестое место осталось за Маклареном, где расположились Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

С седьмого по девятое место чередуются пилоты Мерседеса и Астон Мартина, десятку лучших после последнего Гран-при занял Юки Цунода из РБ.

Формула 1 2024 Личный зачет

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 136 очков
  2. Серхио Перес (Ред Булл) — 101
  3. Шарль Леклер (Феррари) — 98
  4. Карлос Сайнс (Феррари) — 85
  5. Ландо Норрис (Макларен) — 83
  6. Оскар Пиастри (Макларен) — 41
  7. Джордж Расселл (Мерседес) — 37
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 33
  9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 27
  10. Юки Цунода (РБ) – 14
  11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — 9
  12. Оливер Берман (Феррари) – 6
  13. Нико Хюлькенберг (Хаас) – 6
  14. Даниэль Риккардо (РБ) - 5
  15. Эстебан Окон (Альпин) - 1
  16. Кевин Магнуссен (Хаас) – 1
  17. Александер Албон (Уильямс) - 0
  18. Гуаньюй Чжоу (Заубер) -
  19. Пьер Гасли (Альпин) - 0
  20. Валттери Боттас (Заубер) - 0
  21. Логан Сарджент (Уильямс) - 0

*данные по состоянию на 6 мая

Очки начисляются гонщикам, которые попали в топ-10 по результатам гонки. За победу в основной гонке Гран-при можно получить 25 очков, а за десятое место – 1.

Система начисления очков:

  • 1 место – 25
  • 2 место – 18
  • 3 место – 15
  • 4 место -12
  • 5 место – 10
  • 6 место -8
  • 7 место – 6
  • 8 место – 4
  • 9 место – 2
  • 10 место – 1

Также, пилот показавший лучший круг на гонке получает +1 бал, если он финиширует в топ-10.

Также пилоты могут получить дополнительные очки за попадание в топ-8 в спринте. Система распределения очков с 1 по 8 место обратно пропорциональна занятой позиции и выглядит следующим образом: 8-7-6-5-4-3-2-1.

В Кубке конструкторов также без особых сенсаций. Лучшая команда прошлого года – Ред Булл продолжает удерживать первенство и в текущем сезоне. Вторым идут специалисты из Феррари, а третью строчку заняла команда Макларен. Мерседес и Астон Мартин замыкают первую пятерку.

Формула 1 2024 Кубок конструкторов

  1. Ред Булл – 237
  2. Феррари – 189
  3. Маклеран – 124
  4. Мерседес – 64
  5. Астон Мартин – 42
  6. РБ – 19
  7. Хаас – 7
  8. Альпин – 1
  9. Уильямс – 0
  10. Заубер – 0

*данные по состоянию на 6 мая

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