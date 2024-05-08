"Тебя не ждет ничего кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику

"Бронзовый бомбардировщик вернулся. Мне нравится драться с бойцами, превосходящими меня. Я покажу, что могу делать все на ринге на высшем уровне.

У моего соперника отличная родословная, к тому же он высокий, взрывной, обладает сильный ударом, кроме того он левша. Это отличный вариант, чтобы сделать заявление, так как хочу сказать людям, что я вернулся.

Когда я его уничтожу, то снова окажусь наверху. Чжан, мне жаль, что на моем пути оказался ты. В моей жизни произошла трансформация. В этом нет ничего личного. Это всего лишь бизнес. Я должен уничтожить тебя самым ярким образом. Тебя ничего не ждет, кроме боли", - цитирует Уайлдера boxingnews24.