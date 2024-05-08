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"Тебя не ждет ничего кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику

Новости бокса Сегодня, 13:50
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
"Тебя ничего не ждет, кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику Фото: boxingnews24.com

Бывший чемпион в хэвивейте Деонтей Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику, Чжилею Чжану.

“Бронзовый Бомбардировщик” подерется с китайским боксером 1 июня в андеркарде бесспорного боя в полутяжелом весе Дмитрий Бивол - Артур Бетербиев в рамках турнира Matchroom - Queensbury 5 на 5 в Эр-Рияде.

"Бронзовый бомбардировщик вернулся. Мне нравится драться с бойцами, превосходящими меня. Я покажу, что могу делать все на ринге на высшем уровне.

У моего соперника отличная родословная, к тому же он высокий, взрывной, обладает сильный ударом, кроме того он левша. Это отличный вариант, чтобы сделать заявление, так как хочу сказать людям, что я вернулся.

Когда я его уничтожу, то снова окажусь наверху. Чжан, мне жаль, что на моем пути оказался ты. В моей жизни произошла трансформация. В этом нет ничего личного. Это всего лишь бизнес. Я должен уничтожить тебя самым ярким образом. Тебя ничего не ждет, кроме боли", - цитирует Уайлдера boxingnews24.

Ранее стал известен следующий соперник Уайлдера после Чжилея. Но для проведения боя есть важное условие.

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