"Тебя не ждет ничего кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику
Бывший чемпион в хэвивейте Деонтей Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику, Чжилею Чжану.
“Бронзовый Бомбардировщик” подерется с китайским боксером 1 июня в андеркарде бесспорного боя в полутяжелом весе Дмитрий Бивол - Артур Бетербиев в рамках турнира Matchroom - Queensbury 5 на 5 в Эр-Рияде.
"Бронзовый бомбардировщик вернулся. Мне нравится драться с бойцами, превосходящими меня. Я покажу, что могу делать все на ринге на высшем уровне.
У моего соперника отличная родословная, к тому же он высокий, взрывной, обладает сильный ударом, кроме того он левша. Это отличный вариант, чтобы сделать заявление, так как хочу сказать людям, что я вернулся.
Когда я его уничтожу, то снова окажусь наверху. Чжан, мне жаль, что на моем пути оказался ты. В моей жизни произошла трансформация. В этом нет ничего личного. Это всего лишь бизнес. Я должен уничтожить тебя самым ярким образом. Тебя ничего не ждет, кроме боли", - цитирует Уайлдера boxingnews24.
Ранее стал известен следующий соперник Уайлдера после Чжилея. Но для проведения боя есть важное условие.