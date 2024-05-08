EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС

ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС

Новости футбола Сегодня, 13:16
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС Фото: El Cronista Diario

Футболист аргентинской команды Эстудиантес де ла Плата Тьяго Паласиос стал виновником ДТП на заправочной станции, сообщает Marca.

Игрок, вместе с командой, стал победителем Кубок аргентинской Суперлиги. После празднования, в понедельник 7 мая, Тьяго Паласиос сел в свой автомобиль и врезался в автозаправку в городе Буэнос-Айрес. К счастью, инцидент не завершился настоящей трагедией. Футболист нанес травмы одному из работников заправки, он повредил две ноги и был отправлен в больницу.

Тьяго Паласиос прошел тест на опьянение, результат - 1,84 промилле алкоголя в крови. Такой показатель почти втрое больше, чем разрешено в аргентинской столице (0,50 г/л). Однако, после этого случая, тренер Эстудиантес де ла Плата Эдуардо Домингес решил не отзывать его из команды. Паласиос начал подготовку вместе с коллективом к игре в Кубке Либертадорес.

К слову, игрока НФЛ Раши Райса, который выступает за Чифс, обвиняют в том, что он напал на фотографа в ночном клубе. Против Райса не выдвинули официальных обвинений. Ни игрок, ни Канзас-Сити Чифс пока что никак не прокомментировали инцидент.

Связанные команды и лиги
Эстудиантес
Популярные новости
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Сегодня, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Сегодня, 04:00 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Фанаты ПСЖ удивили ярким перфомансом перед матчем с Боруссией Дортмунд Новости футбола Вчера, 15:38 ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд
Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги Новости футбола 06 мая 2024, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Сегодня, 12:17 Челси достиг устного соглашения с восходящей бразильской звездой Новости футбола Сегодня, 11:58 Игрок сборной Кот д'Ивуара может продолжить карьеру в Саудовской Аравии Новости НФЛ Сегодня, 11:52 Игрока Канзас-Сити Чифс подозревают в умышленном нападении Новости баскетбола Сегодня, 11:23 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 11:18 Реал Мадрид нашел замену Кроосу в лице одной из главных звезд Бундеслиги Новости бокса Сегодня, 10:58 Уоррен рассказал, за счет чего Фьюри одолеет Усика Новости футбола Сегодня, 10:51 "У них шансы выше", - главный тренер Баварии о матче против Реала Новости футбола Сегодня, 10:27 Спортинг готов удержать Дьекереша от перехода в другой клуб
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Реал Мадрид – Бавария прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Барселона – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Реал Мадрид – Бавария прогноз и ставки на матч 8.05.2024 года Футбол Сегодня Питерборо - Оксфорд Юнайтед прогноз и ставки на матч 8.05.2024 года Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Хоккей Сегодня Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года Футбол 09 мая 2024 Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года