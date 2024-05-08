ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС

Футболист аргентинской команды Эстудиантес де ла Плата Тьяго Паласиос стал виновником ДТП на заправочной станции, сообщает Marca.

Игрок, вместе с командой, стал победителем Кубок аргентинской Суперлиги. После празднования, в понедельник 7 мая, Тьяго Паласиос сел в свой автомобиль и врезался в автозаправку в городе Буэнос-Айрес. К счастью, инцидент не завершился настоящей трагедией. Футболист нанес травмы одному из работников заправки, он повредил две ноги и был отправлен в больницу.

Тьяго Паласиос прошел тест на опьянение, результат - 1,84 промилле алкоголя в крови. Такой показатель почти втрое больше, чем разрешено в аргентинской столице (0,50 г/л). Однако, после этого случая, тренер Эстудиантес де ла Плата Эдуардо Домингес решил не отзывать его из команды. Паласиос начал подготовку вместе с коллективом к игре в Кубке Либертадорес.

🚨 #ALERTA | Así fue el tremendo choque que protagonizó Tiago Palacios



📌 El futbolista manejaba alcoholizado



📌 Ocurrió tras la consagración de Estudiantes por la #CopaLPF pic.twitter.com/zgcadbdea1 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 8, 2024

К слову, игрока НФЛ Раши Райса, который выступает за Чифс, обвиняют в том, что он напал на фотографа в ночном клубе. Против Райса не выдвинули официальных обвинений. Ни игрок, ни Канзас-Сити Чифс пока что никак не прокомментировали инцидент.