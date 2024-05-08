Стали известны составы на суперматч Реал Мадрид - Бавария Мюнхен
Новости футбола Сегодня, 13:28
Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images
Стали известны составы на суперматч Реал Мадрид - Бавария Мюнхен.
Первым со своим выбором определился наставник "Королевского Клуба" Карло Анчелотти.
Состав Реала Мадрида
Состав Баварии будет известен позже.
Стартовый свисток матча на Бернабеу прозвучит в 21:00 по центральноевропейскому времени. В первом поединке в Мюнхене команды сыграли вничью 2:2.
Вчера, 7 мая, определился первый финалист Лиги Чемпионов. Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ (1:0) и вышла в финал.
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