Стали известны составы на суперматч Реал Мадрид - Бавария Мюнхен.

Первым со своим выбором определился наставник "Королевского Клуба" Карло Анчелотти.

Состав Реала Мадрида

Состав Баварии будет известен позже.

Стартовый свисток матча на Бернабеу прозвучит в 21:00 по центральноевропейскому времени. В первом поединке в Мюнхене команды сыграли вничью 2:2.

Вчера, 7 мая, определился первый финалист Лиги Чемпионов. Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ (1:0) и вышла в финал.