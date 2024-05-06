Ключевой игрок Баварии успеет восстановиться к Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 10:38
twitter.com/FCBayern
Основной фланговый нападающий Баварии Кингсли Коман продолжает свое восстановление от травмы приводящей мышцы бедра.
Как сообщает официальный аккаунт Баварии в X, французский футболист уже возобновил тренировки по индивидуальной программе.
Ожидается, что Кингсли Коман будет полностью готов к старту чемпионата Европы-2024. Также он сможет сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА 1 июня, если Бавария сможет туда выйти. Напомним, первая игра полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против Реала Мадрид в Мюнхене завершилась 2:2.
Из-за травм в текущем сезоне Коман сыграл только 27 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 13:29 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
Новости футбола Вчера, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Новости футбола Вчера, 05:56 Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью
Новости футбола 04 мая 2024, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:09 Лига чемпионов-2024/25. Список участников этапа Лиги и квалификации Новости футбола Сегодня, 12:59 Байер навяжет Барселоне борьбу за капитана Жироны Новости футбола Сегодня, 12:49 Ньюкасл усилит линию обороны двумя подписаниями, на которые не потратит ни фунта Новости футбола Сегодня, 12:30 Легенда Ливерпуля назвал следующий клуб ван Дейка Новости футбола Сегодня, 12:25 Защитник Атлетико продолжит карьеру в английской Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 11:56 15 лет назад был сыгран один из самых скандальных матчей в истории Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 11:53 Ставки падают. Известно, сколько клубы АПЛ готовы предложить за Тони Новости футбола Сегодня, 11:24 «Летом посмотрим, что будет дальше». Тен Хаг высказался о конфликте с Санчо Новости футбола Сегодня, 11:08 Стали известны имена арбитров, которые будут работать на полуфиналах Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 10:46 Атлетик Бильбао намерен вернуть своего защитника, на котором заработал 65 миллионов евро
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Эксельсиор – Неймеген прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Аль-Ахли – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Удинезе — Наполи прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года от Сергея Коваля Футбол Сегодня Лилль – Лион прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Футбол Сегодня Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года