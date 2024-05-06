Ключевой игрок Баварии успеет восстановиться к Евро-2024

Основной фланговый нападающий Баварии Кингсли Коман продолжает свое восстановление от травмы приводящей мышцы бедра.

Как сообщает официальный аккаунт Баварии в X, французский футболист уже возобновил тренировки по индивидуальной программе.

Ожидается, что Кингсли Коман будет полностью готов к старту чемпионата Европы-2024. Также он сможет сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА 1 июня, если Бавария сможет туда выйти. Напомним, первая игра полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против Реала Мадрид в Мюнхене завершилась 2:2.

Читайте также: Ключевой защитник Баварии Мюнхен рискует пропустить ответный матч с Реал Мадридом

Из-за травм в текущем сезоне Коман сыграл только 27 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.