15 лет назад был сыгран один из самых скандальных матчей в истории Лиги чемпионов

В этот день, ровно 15 лет, 6 мая 2009 года был сыгран один из самых скандальных матчей за всю историю Лиги чемпионов УЕФА.

В полуфинале ЛЧ-2008/09 Челси на Стэмфорд Бридж играл против Барселоны после ничьей на Камп Ноу 0:0. Арбитром того матча назначили норвежца Тома Эвребё.

Еще в первом тайме Эвребё не поставил в ворота Барселоны два пенальти, а в концовке игры, когда Барселона сравняла счет, не поставил пенальти после попадания мяча в руку.

Эвребё выбесил своим судейством полузащитника Челси Михаэля Баллака, который гнался за ним по полю, а Дидье Дрогба прямо в камеру называл судейство “чертовым позором”.

После того матча Эвребё завершил професииональную карьеру арбитра, а Барселона в финале обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.

В 2012 году норвежский рефери признался, что фанаты Челси долго присылали ему смертельные угрозы.