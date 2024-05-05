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Аль-Ахли – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Аль-Ахли Джедда - Аль-Хиляль прогноз Фото: https://twitter.com/Alhilal_EN
Аль-Ахли Джедда Аль-Ахли Джедда
Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 14:00 Аль-Ахли Джедда - Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия, Jeddah, King Abdullah Sports City
Аль-Хиляль Аль-Хиляль
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аль-Хиляль
Коэф.: 1.92
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В матче перенесенного 28 тура Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Ахли сыграет против Аль-Хиляль на своем поле. Игра начнется в 20:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Аль-Ахли

Крепость Трофеев сейчас входит в тройку лидеров чемпионата Профессиональной лиги. Аль-Ахли идет на третьей строчке и имеет 55 очков после 29 туров. Отрыв от четвертой команды четыре очка и игра в запасе. Что касается борьбы за второе место, то ситуация критическая - отставание от второй строчки 19 пунктов. В прошлом туре Аль-Ахли разгромил Дамак со счетом 4:1. В общем, в предыдущих пяти играх они выиграли два раза, также дважды сыграли вничью и раз проиграли.

Аль-Хиляль

Лидер нынешнего сезона Профессиональной лиги Саудовской Аравии. Они не потерпели ни одного поражения по ходу сезона - беспроигрышная серия составляет 29 матчей. Более того, Аль-Хиляль обновил мировой рекорд по количеству побед подряд. В общем, она длилась 36 матчей, первое поражение они потерпели в полуфинале Лиги Чемпионов АФК против команды Аль-Айн. если возвращаться к внутреннему чемпионату, то сейчас команда Жорже Жезуса имеет 83 очка, отрыв от второго места - девять очков. В случае победы в этой игре - Аль-Хиляль станет чемпионом Профессиональной лиги. Мотивация у команды будет невероятная.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге нынешнего сезона Аль-Хиляль выиграл Аль-Ахли со счетом 3:1.
  • Сейчас победная серия Аль-Хиляль продолжается четыре матча подряд. А голевая серия длится уже 29 игр.
  • В последних четырех матчах обе команды отмечались забитыми голами.

Прогноз на матч Аль-Ахли – Аль-Хиляль

Аль-Хиляль считается фаворитом матча и имеет большую мотивацию для победы в этой игре, как-никак, они могут оформить чемпионство. Аль-Ахли также продолжает вести борьбу за тройку лидеров, но, как по мне, они не смогут остановить соперников. Моя ставка - победа Аль-Хиляль с коэффициентом.

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Прогноз на матч Победа Аль-Хиляль
Коэф.: 1.92
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