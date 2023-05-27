"Бавария" стала чемпионом Германии

В матче 34-го тура чемпионата Германии “Бавария” на выезде обыграла “Кельн” со счетом 2:1 и завоевала чемпионский титул.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Кингсли Комана и Джамала Мусиалы. У хозяев отличился Деян Любичич.

“Бавария”, набрав 71 очко, заняла первое место в Бундеслиге, опережив дортмундскую “Боруссию” по разнице забитых и пропущенных мячей.

“Кельн” – “Бавария” - 1:2 (0:1)

Голы: Коман, 8 - 0:1, Любичич, 81 - 1:1, Мусиала, 89 - 1:2

“Кельн”: Швэбе, Шмитц (Хусейнбашич, 62), Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 62), Схири, Любичич (Педерсен, 82), Майна (Лемперле, 82), Мартель, Зельке (Тильманн, 62).

“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Мазрауи (Мусиала, 85), Киммих, Гравенберх (Горетцка, 71; Тель, 85), Мюллер (Жоау Канселу, 62), Коман (Шупо-Мотинг, 71), Сане, Гнабри.