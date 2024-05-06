Ставки падают. Известно, сколько клубы АПЛ готовы предложить за Тони

В зимнее трансферное окно Брентфорд был готов отпустить свою главную звезду Айвена Тони за сто миллионов фунтов. За такую сумму никто не изъявил желание подписывать игрока, а летом прогнозировался спад цены, но никто не мог предположить, что аж настолько.

Как сообщает Football Transfers, главными претендентами на подписание 28-летнего нападающего ныне являются два лондонских клуба, а именно Вест Хэм и Тоттенхэм. Но они и близко не готовы отдавать за Тони сто миллионов фунтов, а готовы ограничиться суммой приблизительно в два раза меньше.

Источник также подчеркивает, что из гонки за подписание нападающего Брентфорда выпал Манчестер Юнайтед, так как на «Олд Траффорд» возникли сомнения, является ли Тони именно тем профилем, который нужен команде.

Напомним, ранее предполагалось, что 28-летний форвард мог уйти за 30 миллионов фунтов, но данная цена рассмешила главного тренера «шершней» Томаса Франка.