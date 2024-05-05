Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года от Сергея Коваля
Понедельник не порадует большим количеством событий, в рамках АПЛ состоится всего одна встреча, Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. На страницах ресурса опубликован прогноз от экспертов Dailysports.
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Кристал Пэлас
«Стекольщики» относятся к категории тех середняков АПЛ, которые умеют держаться на плаву, команда умеет создать проблемы, хотя за высокие места борьбу не ведет. Кристал Пэлас 14-й в турнирной таблице, угрозы вылета нет, так как отрыв от опасной зоны составляет 14 очков. В последнем туре клуб сумел уйти от поражения в дерби против Фулхэма, сумев сравнять счет в конце встречи.
Кристал Пэлас в хорошей форме, ведь перед упомянутой ничьей была серия из трех побед. Команда в последних турах может играть в свое удовольствие, результат точно не будет давить на футболистов.
Манчестер Юнайтед
«Красных дьяволов» много и справедливо критикуют в этом сезоне, очень уж нестабильно играет команда. В группе Лиги Чемпионов финишировали последними в откровенно слабой группе. МЮ идет только седьмым в АПЛ, но отстает от Ньюкасла на два очка, имея игру в запасе, победа в таком противостоянии позволит подняться в топ-6.
Шанс завоевать трофей у клуба будет, но для этого в финале Кубка Англии надо обыграть Манчестер Сити, а это сложная задача. В последнем туре команда не смогла обыграть дома скромного аутсайдера Бернли – 1:1. Манчестер не уступает в АПЛ четыре матча кряду, хотя в трех случаях была зафиксирована ничья.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В очной встрече первого круга МЮ уступил на своем поле со счетом 0:1.
- На своем поле Кристал Пэлас играет с переменным успехом, но в последних пяти встречах команда уступила всего раз.
- Манчестер не побеждает в гостях четыре матча подряд, было две ничьи и два поражения.
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед Прогноз
Ожидается сложная и непредсказуемая битва, это видно даже по котировкам, согласно которым в этой паре нет фаворита. МЮ более мотивирован, хотя совсем нестабилен, «стекольщикам» уже ничего не надо, но команда постарается отобрать очки у гранда. Перспективной считаем ставку на обмен забитыми мячами.
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