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Главная Прогнозы Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года от Сергея Коваля

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года от Сергея Коваля

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед прогноз Фото: https://thebusbybabe.sbnation.com/ Автор - Tom Dulat
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Премьер-лига Англия 06 мая 2024, 15:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
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Англия, London, Селхерст Парк
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.49
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Понедельник не порадует большим количеством событий, в рамках АПЛ состоится всего одна встреча, Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. На страницах ресурса опубликован прогноз от экспертов Dailysports.

Кристал Пэлас

«Стекольщики» относятся к категории тех середняков АПЛ, которые умеют держаться на плаву, команда умеет создать проблемы, хотя за высокие места борьбу не ведет. Кристал Пэлас 14-й в турнирной таблице, угрозы вылета нет, так как отрыв от опасной зоны составляет 14 очков. В последнем туре клуб сумел уйти от поражения в дерби против Фулхэма, сумев сравнять счет в конце встречи.

Кристал Пэлас в хорошей форме, ведь перед упомянутой ничьей была серия из трех побед. Команда в последних турах может играть в свое удовольствие, результат точно не будет давить на футболистов.

Манчестер Юнайтед

«Красных дьяволов» много и справедливо критикуют в этом сезоне, очень уж нестабильно играет команда. В группе Лиги Чемпионов финишировали последними в откровенно слабой группе. МЮ идет только седьмым в АПЛ, но отстает от Ньюкасла на два очка, имея игру в запасе, победа в таком противостоянии позволит подняться в топ-6.

Шанс завоевать трофей у клуба будет, но для этого в финале Кубка Англии надо обыграть Манчестер Сити, а это сложная задача. В последнем туре команда не смогла обыграть дома скромного аутсайдера Бернли – 1:1. Манчестер не уступает в АПЛ четыре матча кряду, хотя в трех случаях была зафиксирована ничья.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В очной встрече первого круга МЮ уступил на своем поле со счетом 0:1.
  • На своем поле Кристал Пэлас играет с переменным успехом, но в последних пяти встречах команда уступила всего раз.
  • Манчестер не побеждает в гостях четыре матча подряд, было две ничьи и два поражения.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед Прогноз

Ожидается сложная и непредсказуемая битва, это видно даже по котировкам, согласно которым в этой паре нет фаворита. МЮ более мотивирован, хотя совсем нестабилен, «стекольщикам» уже ничего не надо, но команда постарается отобрать очки у гранда. Перспективной считаем ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.49
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