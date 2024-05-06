Стали известны имена арбитров, которые будут работать на полуфиналах Лиги чемпионов

УЕФА официально определился с тем, какие бригады арбитров будут работать на предстоящих ответных матчах полуфинала Лиги чемпионов.

На матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд назначили итальянскую бригаду рефери во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллантини. Арбитр VAR – Массимилиан Иррати.

Что касается игры Реал Мадрид – Бавария, то на ней главным арбитром будет поляк Шимон Марчиняк, который работал на предыдущих финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира. Его ассистенты Томаш Листкевич и Адам Купсик, а на VAR – Томаш Квятковски.

Матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд (первая игра – 0:1) состоится в Париже завтра, 7 мая. Реал в Мадриде сыграет против Баварии (первая игра – 2:2) в среду, 8 мая. Начало обоих матчей в 21:00 по центральноевропейскому времени.