Клуб Бундеслиги уволил главного тренера за 2 тура до финиша сезона

Несмотря на то, что до финиша сезона Бундеслиги осталось лишь 2 тура, Унион Берлин решился на кардинальные кадровые перестановки.

Как сообщает официальный сайт клуба, главный тренер команды Ненад Бьелица отправлен в отставку. Вместо него до конца сезона с командой будет работать Марко Гроте, который тренирует Унион Берлин U-19.

Такое решение клуб принял после домашнего поражения от прямого конкурента в борьбе за выживание Бохума в предыдущем туре со счетом 3:4.

После 32 туров Унион Берлин располагается прямо над зоной вылета, на 15-м месте. Его отрыв от Майнца составляет лишь 1 очко. В двух последних матчах сезона Унион сыграет против Кельна и Фрайбурга, а если финиширует на 16-м месте, то сыграет еще два матча против третьего места Второй Бундеслиги за право играть в элите немецкого футбола.

Бьелица был вторым главным тренером Униона в этом сезоне. Ранее клуб расстался с Урсом Фишером.

Напомним, в минувшем сезоне Унион Берлин финишировал на четвертом месте и впервые в истории играл в Лиге чемпионов, где занял последнее место в группе с Реалом Мадрид, Наполи и Брагой.