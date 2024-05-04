Лилль – Лион прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В понедельник, 6 мая, Лион на выезде сыграет против Лилля в матче 32-го тура Лиги 1. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Лилль

Лилль перед матчем с Лионом занимает четвертое место и ведет борьбу за прямой выход в Лигу чемпионов. Добавим, что четвертая позиция отправляет команду в квалификационный раунд. Если Лилль выиграет у Лиона, то подниметься на третью позицию, поскольку отстает на два очка от Бреста, который в субботу потерял очки в игре против Нанта. В 5 последних матчах Лиги 1 команда Паулу Фонсеки набрала 12 очков, проиграв лишь Монако со счетом 0:1. В предыдущем туре Лилль на выезде в непростом матче обыграл Мец 2:1.

Лион

После катастрофического старта сезона Лиону удалось кардинально изменить ситуацию. И если после первого круга Лион был среди команд, которые ведут борьбу за выживание, то теперь “ткачи” претендуют на выход в еврокубки. Лион занимает девятое место, а от шестого отстает на пять очков. Однако у Лиона есть в запасе именно эта игра против Лилля. К тому же Лион может пробиться в еврокубки, если выиграет Кубок Франции, но там в финале его ждет максимально сложный соперник – ПСЖ. В трех предыдущих турах команда Пьера Сажа набрала шесть очков в матчах с тремя лидерами сезона: победы 3:2 над Монако и 4:3 против Бреста, а также поражение 1:4 от ПСЖ.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 13-м туре текущего сезона Лилль обыграл Лион со счетом 2:1.

Также в текущем сезоне эти команды играли в 1/8 финала Кубка Франции, и Лион одержал победу 2:1.

В 109 матчах в истории небольшой перевес по победам в пользу Лиона – 41:40.

Прогноз на матч Лилль – Лион

Тяжело предсказать победителя в таком матче, но думаю, что нас ждет результативный футбол. Моя ставка – обе команды забьют.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram