EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Лилль – Лион прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Лилль – Лион прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Лилль - Лион прогноз mrfixitstips.co.uk
Лилль Лилль
Лига 1 Франция 06 мая 2024, 15:00 Лилль - Лион
-
- : -
Франция, Villeneuve d'Ascq, Стад Пьер Моруа
Лион Лион
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В понедельник, 6 мая, Лион на выезде сыграет против Лилля в матче 32-го тура Лиги 1. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Лилль

Лилль перед матчем с Лионом занимает четвертое место и ведет борьбу за прямой выход в Лигу чемпионов. Добавим, что четвертая позиция отправляет команду в квалификационный раунд. Если Лилль выиграет у Лиона, то подниметься на третью позицию, поскольку отстает на два очка от Бреста, который в субботу потерял очки в игре против Нанта. В 5 последних матчах Лиги 1 команда Паулу Фонсеки набрала 12 очков, проиграв лишь Монако со счетом 0:1. В предыдущем туре Лилль на выезде в непростом матче обыграл Мец 2:1.

Лион

После катастрофического старта сезона Лиону удалось кардинально изменить ситуацию. И если после первого круга Лион был среди команд, которые ведут борьбу за выживание, то теперь “ткачи” претендуют на выход в еврокубки. Лион занимает девятое место, а от шестого отстает на пять очков. Однако у Лиона есть в запасе именно эта игра против Лилля. К тому же Лион может пробиться в еврокубки, если выиграет Кубок Франции, но там в финале его ждет максимально сложный соперник – ПСЖ. В трех предыдущих турах команда Пьера Сажа набрала шесть очков в матчах с тремя лидерами сезона: победы 3:2 над Монако и 4:3 против Бреста, а также поражение 1:4 от ПСЖ.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 13-м туре текущего сезона Лилль обыграл Лион со счетом 2:1.
  • Также в текущем сезоне эти команды играли в 1/8 финала Кубка Франции, и Лион одержал победу 2:1.
  • В 109 матчах в истории небольшой перевес по победам в пользу Лиона – 41:40.

Прогноз на матч Лилль – Лион

Тяжело предсказать победителя в таком матче, но думаю, что нас ждет результативный футбол. Моя ставка – обе команды забьют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Кальяри - Лечче прогноз Серия А Италия Сегодня, 06:30 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Кальяри Коэф.: 1.58 Лечче Рекомендуем 1хБет
Осасуна - Бетис прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 08:00 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Осасуна Коэф.: 1.72 Бетис Сделать ставку БетВиннер
Эмполи - Фрозиноне прогноз Серия А Италия Сегодня, 09:00 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Эмполи Коэф.: 1.71 Фрозиноне Сделать ставку Лайнбет
Челси - Вест Хэм прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 09:00 Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Челси Коэф.: 1.66 Вест Хэм Рекомендуем 1хБет
Брайтон - Астон Вилла прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 09:00 Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Брайтон Коэф.: 1.84 Астон Вилла Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:08 После невероятного матча Месси покорились очередные рекорды МЛС по результативности Новости бокса Сегодня, 04:45 Бивол получил нового соперника. Вместо чемпиона им станет второй обязательный претендент Новости футбола Сегодня, 04:16 Томас Тухель опровергает возможность остаться в Баварии Мюнхен еще на сезон Новости бокса Сегодня, 03:50 Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 03:23 Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 02:58 Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур. Ориентировочные составы и последние новости Новости MMA Сегодня, 02:26 Пантожа защитил чемпионский титул. Второй бразилец также победил. Результаты турнира UFC 301 Новости футбола Сегодня, 02:12 Это что-то невероятное. Шесть результативных действий Месси приносят очередную победу Интер Майами Новости бейсбола Сегодня, 01:49 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:35 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля Футбол Сегодня Шансы есть даже тогда, когда их нет! Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года