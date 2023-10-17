Умер террорист, который расстрелял фанатов сборной Швеции
Новости футбола Сегодня, 04:32
Умер террорист, который расстрелял фанатов сборной Швеции
По последним данным, террорист, который застрелил двух шведских болельщиков в Брюсселе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы между Бельгией и Швецией, умер от огнестрельного ранения в грудь во время задержания полицией.
Согласно источнику, мужчина скончался в скорой помощи в пути в реанимацию.
Террорист был идентифицирован как Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение и являвшийся просителем убежища. У него было несколько видов оружия.
Следует отметить, что матч между Бельгией и Швецией был прерван после первого тайма из-за происшествия. Результатом игры на тот момент был счет 1:1. В составе сборной Швеции гол забил Виктор Дьёкереш, а ответный гол за сборную Бельгии был забит Ромелу Лукаку с пенальти.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 01:52 Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции
Новости футбола Вчера, 16:53 Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар
Новости футбола Вчера, 16:42 Евро-2024. Португалия с дублем Роналду уничтожила Боснию, победа словаков
Новости футбола Вчера, 16:17 ВИДЕО. Теракт в Брюсселе. Член ИГИЛ убил фанатов Швеции во время матча Евро-2024
Новости футбола Вчера, 15:52 Роналду забил 40-й гол в 2023 году
Новости футбола Вчера, 14:15 Игрока Кордобы нашли мертвым на железной дороге
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:05 ФИФА выплатит компенсацию двум командам Ла Лиги за травмы их игроков, полученные в сборных Новости футбола Сегодня, 05:39 Защитник сборной Бельгии высказался об убийстве фанатов Новости футбола Сегодня, 05:05 В сборной Аргентины назвали лучшего футболиста после Месси Новости футбола Сегодня, 04:32 Умер террорист, который расстрелял фанатов сборной Швеции Новости футбола Сегодня, 03:56 Гражданин Израиля записал видеообращение к Месси Новости футбола Сегодня, 03:14 По решению футболиста. Стало известно, кто инициировал остановку матча Бельгия - Швеция Новости футбола Сегодня, 02:58 Убийство шведских фанатов. Полиция задержала стрелка Новости футбола Сегодня, 02:13 Зидан рассказал о трудностях в работе тренером Новости футбола Сегодня, 01:52 Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции Новости футбола Сегодня, 01:36 Неймар оказался в центре нового скандала
Лучшие бонусыВсе
Промокод Мелбет
ml_179352 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Финляндия — Казахстан 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сербия — Черногория 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Англия — Италия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Ирландия — Словения 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Марино — Дания 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венесуэла — Чили 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Парагвай — Боливия 18 октября 2023 года