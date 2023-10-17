Умер террорист, который расстрелял фанатов сборной Швеции

По последним данным, террорист, который застрелил двух шведских болельщиков в Брюсселе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы между Бельгией и Швецией, умер от огнестрельного ранения в грудь во время задержания полицией.

Согласно источнику, мужчина скончался в скорой помощи в пути в реанимацию.

Террорист был идентифицирован как Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение и являвшийся просителем убежища. У него было несколько видов оружия.

Следует отметить, что матч между Бельгией и Швецией был прерван после первого тайма из-за происшествия. Результатом игры на тот момент был счет 1:1. В составе сборной Швеции гол забил Виктор Дьёкереш, а ответный гол за сборную Бельгии был забит Ромелу Лукаку с пенальти.