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Украинец Зинченко вошел в топ-25 лучших игроков АПЛ

Новости футбола Сегодня, 15:15
Украинец Зинченко вошел в топ-25 лучших игроков АПЛ Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский футболист лондонского “Арсенала Александр Зинченко вошел в топ-25 лучших игроков чемпионата Англии сезона-2022/2023 по версии издания FourFourTwo.

Топ-25 сильнейших игроков сезона в АПЛ выглядит так:

1. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

2. Мартин Эдегор ("Арсенал")

3. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

4. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

5. Букайо Сака ("Арсенал")

6. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

7. Каземиро ("Манчестер Юнайтед")

8. Бруно Гимараес ("Ньюкасл")

9. Джек Грилиш ("Манчестер Сити")

10. Габриэл Мартинелли ("Арсенал")

11. Родри ("Манчестер Сити")

12. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

13. Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед")

14. Айвен Тоуни ("Брентфорд")

15. Мигель Альмирон ("Ньюкасл")

16. Александр Зинченко ("Арсенал")

17. Жоэлинтон ("Ньюкасл")

18. Габриэл Магальяэш ("Арсенал")

19. Арон Ремдэйл ("Арсенал")

20. Алексис Макаллистер ("Брайтон")

21. Свен Ботман ("Ньюкасл")

22. Каору Митома ("Брайтон")

23. Ник Поуп ("Ньюкасл")

24. Джеймс Мэддисон ("Лестер")

25. Деклан Райс ("Вест Хэм")

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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