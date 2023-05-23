Спаллетти объявил об уходе из "Наполи"

Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти планирует покинуть команду по окончании текущего сезона.

По информации Il Mattino, опытный наставник хочет взять творческий отпуск летом.

О решении он уже сообщил своей команде.

Специалист планирует отдохнуть один сезон и только после этого рассмотреть новые предложения от других клубов.

Напомним, что Спаллетти привел “Наполи” к чемпионству в Италии впервые за 33 года.