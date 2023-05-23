Спаллетти объявил об уходе из "Наполи"
Новости футбола Сегодня, 09:34
Фото: твиттер Наполи
Тренер "Наполи" Лучано Спаллетти планирует покинуть команду по окончании текущего сезона.
По информации Il Mattino, опытный наставник хочет взять творческий отпуск летом.
О решении он уже сообщил своей команде.
Специалист планирует отдохнуть один сезон и только после этого рассмотреть новые предложения от других клубов.
Напомним, что Спаллетти привел “Наполи” к чемпионству в Италии впервые за 33 года.
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