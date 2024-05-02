Фарко – Исмаили прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.47 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 4 мая, в матче 21-го тура Премьер-лиги Египта Фарко дома сыграет против Исмаили. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Фарко

Фарко – один из основных кандидатов на вылет из Премьер-лиги Египта по итогам сезона. В прошлом сезоне эта команда финишировала на девятом месте, но сейчас идет в зоне вылета, на 16-й позиции. В 18 матчах на счету Фарко лишь 2 победы, последняя из которых была еще 1 марта в матче против Национального Банка Египта (1:0). Отставание от спасительного 15-го места – 5 очков. При этом Фарко имеют в запасе 1 матч. Так что еще ничего для этой команды не потеряно. В предыдущем туре Фарко сыграл вничью 1:1 против Керамика Клеопатра, а в последних 5 играх набрал 3 очка.

Исмаили

Исмаили, как и Фарко, в этом сезоне ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге Египта. Сейчас “африканские бразильцы” занимают лишь 13-е место с отрывом от Фарко в шесть очков. При этом все прямые конкуренты Исмаили сыграли на 1 матч меньше, а Фарко – на два. Очевидно, цена успеха в очной встрече для этих двух команд крайне высока. В предыдущем матче Исмаили проиграл Аль-Ахли со счетом 1:2, а перед этим сыграл вничью против Аль-Иттихад 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 4-м туре текущего сезона Фарко обыграл Исмаили со счетом 1:0.

Всего между этими командами в истории было 5 матчей, 4 из которых завершились вничью.

Прогноз на матч Фарко – Исмаили

Цена ошибки для обеих команд очень высока. Думаю, будет оборонительный матч с маленьким количеством голов. Моя ставка – ТМ2,5.

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