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Аль-Ахли – Эль-Гуна прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Аль-Ахли - Эль Гунах прогноз kingfut.com
Аль-Ахли Аль-Ахли
Премьер-лига Египет 04 мая 2024, 12:00 Аль-Ахли - Эль Гунах
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Египет,
Эль Гунах Эль Гунах
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Аль-Ахли больше 1.5
Коэф.: 1.47
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В субботу, 4 мая, Аль-Ахли сыграет против Эль-Гуна в матче 21-го тура Премьер-лиги Египта. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Аль-Ахли

Самый титулованный клуб в истории Египта на данный момент занимает лишь 11 место с 24 очками в активе. Однако турнирное положение Аль-Ахли не должно вводить в заблуждение, поскольку “красные дьяволы” сыграли лишь 12 матчей из-за участия в Лиге чемпионов КАФ. Это на 5 матчей меньше, чем лидирующие Пайрамидс. Усилия Аль-Ахли были направлены на Лигу чемпионов КАФ, где они вышли в финал, обыграв в полуфинале Мазембе (0:0 и 3:0). Соперником в Аль-Ахли в финале будет Эсперанс из Туниса. В Премьер-лиге Египта Аль-Ахли в предыдущем матче обыграл Исмаили (2:1), а перед этим было поражение от Замалек (1:2).

Эль-Гуна

Эль-Гуна, который только по результатам минувшего сезона вернулся в Премьер-лигу Египта, проводит очень хороший сезон. Скромная команда даже не думает про борьбу за выживания, расположившись на седьмом месте. От четвертой позиции Эль-Гуна отстает лишь на 1 очко и имеет в запасе 1 матч. Так что существует вероятность даже того, что эта команда сможет дебютировать в Кубке конфедераций КАФ. В предыдущем туре Эль-Гуна обыграла Аль-Иттихад 2:1, а до этого разгромно проиграла ЗЕД со счетом 0:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 4-м туре текущего сезона Эль-Гуна сумела отобрать очки у Аль-Ахли – 1:1.
  • В 22 матчах в истории между этими командами в активе Эль-Гуна нет ни одной победы. Однако ей удалось 9 раз сыграть вничью.
  • Именно в матче против Эль-Гуна Аль-Ахли одержал самую крупную победу в истории клуба. В 2015 году он разгромил Эль-Гуна в Кубке лиге Египта со счетом 13:0.

Прогноз на матч Аль-Ахли – Эль-Гуна

Аль-Ахли является не только очевидным фаворитом, но и должен обыгрывать этого соперника максимально уверенно. Ставлю индивидуальный тотал хозяев более 1,5.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Аль-Ахли больше 1.5
Коэф.: 1.47
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