Тренера избили, футболистов арестовали: матч Лиги конференций закончился скандалом

Матч Лиги конференций между «Аз Алкмаром» и «Легией Варшава» (1:0) завершился громким скандалом.

Еще до начала матча возле стадиона произошли беспорядки, из-за чего полиция применила слезоточивый газ. Некоторые польские болельщики пришли на стадион без билетов, а ультрас даже удалось раздобыть у спецназовцев дубинки и перцовые баллончики. В ходе противостояния с болельщиками местный офицер потерял сознание.

После матча автобус "Легии" задержали полиция и служба безопасности. Когда команде все же разрешили проследовать к автобусу полиция напала на игроков, в том числе на президента клуба.

Полицейские требовали, чтобы капитан команды Жозуэ Пескейра и защитник команды Радован Панков вышли из автобуса, либо их выведут силой.

В итоге игроков задержали. За ними на такси до Амстердама выехали президент и тренер польской команды. О событии уже знают в консульстве Польши в Нидерландах. Ситуация с задержанными осложняется тем, что задержанные не являются гражданами Польши, а полиция отказывается предоставить информацию польскому консулу. Сейчас представители клуба пытаются наладить контракт с консульствами Сербии и Португалии.

По данным СМИ, полицейские напали не только на игроков, но и на персонал и президента «Легии» Дариуша Миодуски. Тренер команды по физподготовке Михал Кветневский был избит дубинками.