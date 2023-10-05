Группа Е и G. Ливерпуль одерживает минимальную победу, а Рома разгромляет соперника
На Энфилд Ливерпуль принимал Рояль Унион, а Рома на Стадио Олимпико встречалась с Серветтом.
Ливерпуль — Рояль Унион — 2:0
Ливерпуль выходил на этот матч явным фаворитом встречи, и команда Клоппа так и играла. В первом тайме абсолютное преимущество хозяев, которое превратилось в забитый гол. На 44-й минуте Гравенберх отличился голом после передачи Александра-Арнольда.
После перерыва Ливерпуль уже не демонстрировал такую яркую игру, а соперник ничего не смог создать в ответ. На последних минутах Диогу Жота поставил точку в матче, забив второй гол. Ливерпуль дважды побеждает в двух матчах Лиги Европы.
Рома — Серветт
Рома начала Лигу Европы с минимальной победы в гостях, а уже в сегодняшней игре они разгромили своего соперника. Ромелу Лукаку открыл счет в первом тайме на 21-й минуте. Этот гол стал единственным в первой половине. А уже после перерыва Рома за 15 минут оформила разгромную победу. На 46-й минуте Белотти удвоил преимущество, через шесть минут Лоренцо Пеллигрини, а окончательный счет установил Белотти, оформив дубль.
Результаты группы Е
- Ливерпуль — Рояль Унион — 1:0
- Тулуза — ЛАСК — 1:0
Результаты группы G
- Рома — Серветт — 4:0
- Славия Прага — Шериф — 6:0