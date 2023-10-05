Группа Е и G. Ливерпуль одерживает минимальную победу, а Рома разгромляет соперника

На Энфилд Ливерпуль принимал Рояль Унион, а Рома на Стадио Олимпико встречалась с Серветтом.

Ливерпуль — Рояль Унион — 2:0

Ливерпуль выходил на этот матч явным фаворитом встречи, и команда Клоппа так и играла. В первом тайме абсолютное преимущество хозяев, которое превратилось в забитый гол. На 44-й минуте Гравенберх отличился голом после передачи Александра-Арнольда.

После перерыва Ливерпуль уже не демонстрировал такую яркую игру, а соперник ничего не смог создать в ответ. На последних минутах Диогу Жота поставил точку в матче, забив второй гол. Ливерпуль дважды побеждает в двух матчах Лиги Европы.

Рома — Серветт

Рома начала Лигу Европы с минимальной победы в гостях, а уже в сегодняшней игре они разгромили своего соперника. Ромелу Лукаку открыл счет в первом тайме на 21-й минуте. Этот гол стал единственным в первой половине. А уже после перерыва Рома за 15 минут оформила разгромную победу. На 46-й минуте Белотти удвоил преимущество, через шесть минут Лоренцо Пеллигрини, а окончательный счет установил Белотти, оформив дубль.

Результаты группы Е

Ливерпуль — Рояль Унион — 1:0

Тулуза — ЛАСК — 1:0

Результаты группы G